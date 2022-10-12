Национальные сборные, которые выступят на чемпионате мира 2022 года, пока не объявили заявки на турнир. Так что кто именно сыграет на полях Катара доподлинно неизвестно. Но можно предположить, кто попадет в заявку. Среди таких – защитник киевского Динамо Томаш Кендзера.

В то же время Топ-10 самых дорогих футболистов, которые не выступят на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Кендзера выступает за сборную Польши, которая получила право выступить на ЧМ-2022. Защитник в 2022 году постоянно вызывался в состав национальной сборной, но ни разу в поле так и не вышел.

Но если Кендзера таки попадет в окончательную заявку сборной Польши, то сможет обогатить бюджет Динамо.

ФИФА будет выплачивать каждому клубу по 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста на ЧМ-2022. Но при условии, что игрок находится в этом клубе не менее двух лет. В общей сложности на это потратят 209 миллионов долларов.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября в Катаре. Польша свой первый матч проведет 22 ноября против Мексики. 26 ноября поляков ожидает матч против Саудовской Аравии. А 30 ноября – против Аргентины. Так что даже если Польша вылетит после группового этапа, то команда проведет там 11 дней (с момента старта чемпионата). И тогда Динамо может рассчитывать на 110 тысяч долларов. Если сборная Польши выйдет в плей-офф, то эта сумма вырастет.