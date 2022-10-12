Київське Динамо продовжує страждати через травми ключових гравців. У вересні важкі пошкодження отримали Георгій Бущан та Микола Шапаренко.

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Цих гравців ми не побачимо на полі цього року. А у грі проти Руха травму отримав другий кіпер Динамо Денис Бойко, який не зміг дограти матч.

Перед грою з Ренном в Лізі Європи тренер "біло-синіх" Мірча Луческу підтвердив серйозну травму Дениса. Кіпер буде поза грою півроку.

У нас залишився лише один здоровий воротар - Руслан Нещерет. Він і буде грати з Ренном. Він тренується з нами лише 10 днів, оскільки сам тільки відновився після травми, але ми віримо в нього та довіряємо йому. У Бойка ситуація майже як в Шапаренка – хрестоподібна зв’язка. Він має залишитися поза футболом близько 6 місяців. На медичній консультації в Барселоні йому сказали, що потрібна операція,

– повідомив румунський фахівець.

34-річний кіпер є вихованцем Динамо. Після кар'єри у Кривбасі, Дніпрі, Бешикташі та Малазі він повернувся в Київ у 2018 році. У нинішньому сезоні Денис провів 5 матчів, три з яких відстояв на "нуль".

Провальний старт Динамо

Сезон складається для Динамо вкрай невдало. Кияни не зуміли пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись в останньому раунді відбору Бенфіці.

Крім того, в Лізі Європи у підопічних Мірчі Луческу 0 очок після трьох ігор. Динамо програло Фенербахче (1:2), АЕКу (0:1) та Ренну (1:2).

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В чемпіонаті справи також кепські. Динамо стартувало з двох поразок, через що нині займає лише восьму сходинку. Відставання від лідера УПЛ Дніпра-1 складає шість очок.