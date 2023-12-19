Поступок года: Бавария поможет по лечением лидеру Реала, который получил ужасную травму
Источник:Salzburg24
Мадридский Реал продолжает переживать некую "эпидемию" травм. Из обоймы Карло Анчелотти вылетел центральный защитник Давид Алаба.
31-летний австрийский защитник получил травму в матче предыдущего тура Ла Лиги Реал – Вильярреал. По ходу первого тайма Карло Анчелотти был вынужден сменить травмированного Давида Алабу, которого в центре обороны Реала сменил не менее опытный Начо.
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Мюнхенцы не забыли о бывшем футболисте
После поединка стал известен характер повреждения. Все оказалось очень серьезно. Алаба порвал "кресты". Это самая страшная травма в жизни спортсменов.
Теперь Давиду потребуется операция и длительное восстановление.Напомним! В мадридском клубе не только у Алабы подобная травма. Ранее крестообразные связи порвали Тибо Куртуа и Эдер Милитао.
В ближайшие дни австриец ляжет на операционный стол. В столь печальной ситуации на помощь Алаби пришел его бывший клуб, которому он отдал 12 лет. Речь идет о Баварии.
Член совета директоров мюнхенского клуба Ули Хенесс сообщил, что Бавария позаботилась о том, чтобы их бывший футболист попал в руки лучшего хирурга по коленным суставам. Топовый гранд немецкой Бундеслиги имеет опытного специалиста, проведшего отличные операции для футболистов мюнхенской команды.
Вероятно, что Алаба, к сожалению, не успеет восстановиться к началу Евро-2024, которое начнется 14 июня следующего года А это будет большая потеря сборной Австрии.
В текущем сезоне-2023/2024 Алаба успел отыграть 34 матча, в которых 4 раза ассистировал на партнеров по команде.
Главное о футбольной жизни Давида Алабы
- До конца июля 2008 года выступал в родной стране. После чего перебрался в структуру мюнхенской Баварии.
- Сначала выступал за вторую команду мюнхенцев, а уже летом 2010 стал футболистом первой команды.
- Выступал за Баварию до июля 2021 с перерывом на аренду в Хоффенхайм.
- В футболке мюнхенского клуба Алаба провел 431 поединок – 33 гола и 55 ассистов.
- С Баварией завоевал 25 трофеев.
- В Реал перебрался в статус свободного агента.