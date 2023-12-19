31-летний австрийский защитник получил травму в матче предыдущего тура Ла Лиги Реал – Вильярреал. По ходу первого тайма Карло Анчелотти был вынужден сменить травмированного Давида Алабу, которого в центре обороны Реала сменил не менее опытный Начо.

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Мюнхенцы не забыли о бывшем футболисте

После поединка стал известен характер повреждения. Все оказалось очень серьезно. Алаба порвал "кресты". Это самая страшная травма в жизни спортсменов.

Теперь Давиду потребуется операция и длительное восстановление.

Напомним! В мадридском клубе не только у Алабы подобная травма. Ранее крестообразные связи порвали Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

В ближайшие дни австриец ляжет на операционный стол. В столь печальной ситуации на помощь Алаби пришел его бывший клуб, которому он отдал 12 лет. Речь идет о Баварии.

Член совета директоров мюнхенского клуба Ули Хенесс сообщил, что Бавария позаботилась о том, чтобы их бывший футболист попал в руки лучшего хирурга по коленным суставам. Топовый гранд немецкой Бундеслиги имеет опытного специалиста, проведшего отличные операции для футболистов мюнхенской команды.

Вероятно, что Алаба, к сожалению, не успеет восстановиться к началу Евро-2024, которое начнется 14 июня следующего года А это будет большая потеря сборной Австрии.

В текущем сезоне-2023/2024 Алаба успел отыграть 34 матча, в которых 4 раза ассистировал на партнеров по команде.

Главное о футбольной жизни Давида Алабы