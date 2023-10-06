"Красно-белые" получили разгромное домашнее поражение в прошедшем туре Ла Лиги 0:3. Виктор Цыганков и Артем Довбик начали поединок со старта и будут заменены по ходу второго тайма. Несколько больше игрового времени получил Довбик – 60 минут. Вместо этого Цыганкову доверили только один тайм, но на это были определенные причины.

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Мичел: Это значительная потеря, но мы способны ее решить

Виктор получил травму. После поединка стало известно диагноз и серьезность этого повреждения правого вингера. У Цыганкова диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Из-за нее футболист группы атаки пропустит самый близкий и не поможет сборной Украины в октябрьском цикле отбора на Евро-2024.

Вместо него в сборную уже вызвали Александра Пихаленко из Днепра-1.

Уже 7 октября Жирона проведет свой новый матч в Ла Лиге. Соперником команды Мичела будет Кадис. В преддверии противостояния главный тренер "красно-белых" Мичел прокомментировал травму Цыганкова.

"Поражение в этом сезоне для нас что-то новое, но против Реала оно было ожидаемое. Мы можем как проигрывать, так и выигрывать, но должны сохранить свою философию. Всегда нужно учиться на поражениях, и после проигрыша мы сделали выводы", – сказал наставник клуба -сенсации на старте сезона Ла Лиги

Потеря Виктора Цыганкова для нас очень важна, но у нас отличный подбор игроков и его есть кем заменить. Это значительная потеря, но мы способны ее решить,

– сказал тренер Жироны.

Отметим, что до матча против Реала Жирона неожиданно являлась лидером турнирной таблицы. После этого поражения в активе клуба Цыганкова и Довбика дальше 19 баллов, но команда из Каталонии опустилась уже на третью позицию в лиге, пропустив мимо себя не только Реал, но и Барселону.

К слову. Цыганков выступает за Жирону только с января 2023 года, но уже стал ее лидером. Виктор провел уже 27 матчей, в которых отличился 4 голами и 7 ассистами. Его контракт с жирондинцами рассчитан до конца июня 2027 года.