"Червоно-білі" отримали розгромну домашню поразку у минулому турі Ла Ліги 0:3. Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали цей поєдинок зі старту та буде замінені по ходу другого тайму. Дещо більше ігрового часу отримав Довбик – 60 хвилин. Натомість Циганкову довірили лише один тайм, але на це були певні причини.

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Мічел: Це значна втрата, але ми здатні її вирішити

Віктор отримав травму. Після поєдинку стало відомо діагноз та серйозність цього ушкодження правого вінгера. У Циганкова діагностували травму двоголового м'яза стегна правої ноги. Через неї футболіст групи атаки пропустить найближчий та не допоможе збірній України у жовтневому циклі відбору на Євро-2024.

Замість нього у збірну вже довикликали Олександра Піхальонка із Дніпра-1.

Вже 7 жовтня Жирона проведе свій новий матч у Ла Лізі. Суперником команди Мічела буде Кадіс. Напередодні протистояння головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував травму Циганкова.

"Поразка у цьому сезоні для нас щось нове, але проти Реала вона була очікувана. Ми можемо як програвати, так і вигравати, але повинні зберегти свою філософію. Завжди потрібно вчитися на поразках, і після програшу ми зробили висновки", – сказав наставник клубу-сенсації на старті сезону Ла Ліги.

Втрата Віктора Циганкова для нас дуже важлива, але у нас чудовий підбір гравців і його є ким замінити. Це значна втрата, але ми здатні її вирішити,

– сказав тренер Жирони.

Відзначимо, що до матчу проти Реала Жирона несподівано була лідером турнірної таблиці. Після цієї поразки в активі клубу Циганкова та Довбика далі 19 балів, але команда з Каталонії опустилась вже на третю позицію у лізі, попустивши повз себе не лише Реал, а й Барселону.

До слова. Циганков виступає за Жирону лише із січня 2023 року, але вже став її лідером. Віктор провів вже 27 матчів, у яких відзначився 4 голами та 7 асистами. Його контракт із жирондинцями розрахований до кінця червня 2027 року.