Черная полоса Беседина: форвард получил тяжелую травму накануне финала Кубка Кипра
Источник:Goal Kyprus
Нападающий Омонии Артем Беседин не сможет сыграть в решающем поединке Кубка Кипра. В Киев украинец вернется с тяжелой травмой.
В среду, 24 мая, состоится финальный матч Кубка Кипра, в котором Омония будет противостоять команде АЕЛ. Однако в этом поединке не сможет принять участие украинский форвард Артем Беседин.
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По сообщению кипрских СМИ, арендованный у Динамо нападающий накануне матча травмировался. У Артема диагностировали серьезное повреждение крестообразной связки колена. Таким образом сезон для динамовца завершился.
Если диагноз подтвердится, тогда Беседин может оказаться вне футбола на полгода. Отметим, что срок аренды 27-летнего футболиста истекает 30 июня 2023 года. В составе Омонии Артем сыграл 15 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.
Никак не может восстановиться после ЧЕ-2020
- Напомним, что во время матча Евро-2020 против Швеции Артем Беседин получил тяжелую травму. Медики после тщательного осмотра диагностировали частичное повреждение задней крестообразной связки с осложнениями.
- Нападающий вернулся на поле только зимой 2022 года, когда сыграл в спарринге на тренировочном сборе в Испании. Однако Беседн так и не смог вернуть свою прежнюю форму.
- В осенней части сезона 2022/23 он сыграл за Динамо 20 матчей, в которых отличился всего 1 ассистом.
- Зимой Артем уехал играть в Оммонию, где должен был вернуть уверенность и результативность. Однако вояж на Кипр тоже завершился неудачей.