Черная полоса Беседина: форвард получил тяжелую травму накануне финала Кубка Кипра

Нападающий Омонии Артем Беседин не сможет сыграть в решающем поединке Кубка Кипра. В Киев украинец вернется с тяжелой травмой.

В среду, 24 мая, состоится финальный матч Кубка Кипра, в котором Омония будет противостоять команде АЕЛ. Однако в этом поединке не сможет принять участие украинский форвард Артем Беседин.

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По сообщению кипрских СМИ, арендованный у Динамо нападающий накануне матча травмировался. У Артема диагностировали серьезное повреждение крестообразной связки колена. Таким образом сезон для динамовца завершился.

Если диагноз подтвердится, тогда Беседин может оказаться вне футбола на полгода. Отметим, что срок аренды 27-летнего футболиста истекает 30 июня 2023 года. В составе Омонии Артем сыграл 15 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

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