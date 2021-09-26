Трансляция боя Усик – Джошуа: в MEGOGO объяснили, почему сервис "лег" и будут ли компенсации

Александр Усик в Лондоне в ночь с 25 на 26 августа победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Посмотреть поединок в Украине можно было только на MEGOGO.

Однако там произошел масштабный сбой, не позволивший украинским ценителям бокса посмотреть бой. Возмущенные пользователи, оплатившие трансляцию, но так ничего и не увидели, завалили платформу жалобами.

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В MEGOGO извинились перед зрителями

В MEGOGO обратились к зрителям с извинениями и пообещали вернуть средства за неоказанную услугу. В то же время, судя по объяснениям, в компании до сих пор не знают, что стало причиной сбоя и "продолжают анализировать ситуацию".

На одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины,

– отметили сотрудники платформы.

"Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром. Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось", – добавили в MEGOGO.

Пользователи не смогли просмотреть бой Усик – Джошуа из-за сбоя.

Бой Усик – Джошуа: коротко