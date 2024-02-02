Шахтер в топ-10 по расходам: рейтинг самых дорогих трансферов зимы 2024 года

Французские клубы оказались наиболее щедрыми в это зимнее трансферное окно. При этом среди клубов с наибольшими затратами на трансферы оказался и донецкий Шахтер.

В большинстве футбольных чемпионатов мира уже закрылось трансферное окно-2024. По крайней мере топ-клубы, которые тратят больше всего средств, уже не могут покупать игроков до завершения этого сезона, пишет 24 канал.

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Небольшие расходы зимой

На этот раз большинство клубов решили сэкономить средства и не тратили много. Даже все клубы богатой лиги, а именно АПЛ, суммарно заплатили за новых игроков менее сотни миллионов евро (96,4 миллиона).

Больше всего же денег потратили французские гранды – Лион и ПСЖ. "Ткачи" находятся в зоне вылета, поэтому не пожалели денег на усиление. Клуб пополнили шестеро игроков на общую сумму 50 миллионов евро.

Шахтер в топ-десятке

ПСЖ ограничился двумя трансферами на перспективу, потратив по 20 миллионов на бразильцев Лукаса Беральдо и Габриэля Маскардо. Последний вообще вернулся в Коринтианс до конца сезона на правах аренды.

Клубы с наибольшими затратами в зимнее трансферное окно-2024:

Лион – 50 миллионов евро ПСЖ – 40 миллионов евро Барселона – 40 миллионов евро Бавария – 34 миллиона евро Кристал Пэлас – 29 миллионов евро Бенфика – 27 миллионов евро Ренн – 26,5 миллиона евро Тоттенхэм – 25 миллионов евро Шахтер – 24 миллиона евро Лейпциг – 24 миллиона евро

Так же 40 миллионов потратила и Барселона за форварда Атлетико Паранаэнсе Виктора Роке. Бразилец уже успел своим голом вырвать для каталонцев победу над Осасуной.

Что интересно, в топ-10 клубов с наибольшими тратами зимой вошел и донецкий Шахтер. "Горняки" заплатили по 12 миллионов за бразильских полузащитников Кевина (Палмейрас) и Марлона Гомеса (Васку да Гама).

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Самые дорогие игроки зимы-2024

По игрокам рекорд зимы-2024 принадлежит уже упомянутому выше Виктору Роке. Среди других топ-переходов стоит отметить загадочное подписание правого защитника Саши Боэ в Баварию аж за 30 миллионов.

ИГРОК ОТКУДА КУДА СУММА Виктор Роке Атлетико Пар. Барселона 40 млн евро Саша Боэ Галатасарай Бавария 30 млн евро Раду Дрегушин Дженоа Тоттенхэм 25 млн евро Элиф Элмас Наполи Лейпциг 24 млн евро Ренан Лоди Марсель Аль-Хиляль 23 млн евро Адам Уортон Блэкберн Кристал Пэлас 21 млн евро Лукас Беральдо Сан-Паулу ПСЖ 20 млн евро Габриэль Маскардо Коринтианс ПСЖ 20 млн евро Артур Вермеерен Антверпен Атлетико 18 млн евро Маркос Леонардо Сантос Бенфика 18 млн евро Сириль Нгонг Верона Наполи 18 млн евро Малик Фофана Гент Лион 17 млн евро Луис Энрике Бетис Ботафого 16 млн евро Азор Матусива Реймс Ренн 15,5 млн евро Клаудио Эчеверри Ривер Плейт Манчестер Сити 14,5 млн евро Николас де ла Крус Ривер Плейт Фламенго 14,5 млн евро Гифт Орбан Гент Лион 12 млн евро Кевин Палмейрас Шахтер 12 млн евро Марлон Гомес Васку да Гама Шахтер 12 млн евро Сантьяго Кастро Велес Болонья 12 млн евро

В Англии же больше всего удивили Тоттенхэм и Кристал Пэлас. Первые приобрели защитника Дженоа Раду Дрегушина по завышенной цене (25 млн). А Пэлас вообще выплатил аж 21 миллион евро представителю Чемпионшипа Блэкберну.

Все ради 19-летнего центрхава Адама Уортона. В Испании стоит отметить переход Артура Вермеерена в Атлетико. В 2023-м этот бельгиец зажигал за Антверпен, став чемпионом.

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Также он запомнился в Лиге чемпионов двумя ассистами против Шахтера и голом в ворота Барселоны. К слову, Кевин и Марлон Гомес оказались в топ-20 самых дорогих трансферов зимы.