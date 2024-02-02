Шахтер в топ-10 по расходам: рейтинг самых дорогих трансферов зимы 2024 года
Французские клубы оказались наиболее щедрыми в это зимнее трансферное окно. При этом среди клубов с наибольшими затратами на трансферы оказался и донецкий Шахтер.
В большинстве футбольных чемпионатов мира уже закрылось трансферное окно-2024. По крайней мере топ-клубы, которые тратят больше всего средств, уже не могут покупать игроков до завершения этого сезона, пишет 24 канал.
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Небольшие расходы зимой
На этот раз большинство клубов решили сэкономить средства и не тратили много. Даже все клубы богатой лиги, а именно АПЛ, суммарно заплатили за новых игроков менее сотни миллионов евро (96,4 миллиона).
Больше всего же денег потратили французские гранды – Лион и ПСЖ. "Ткачи" находятся в зоне вылета, поэтому не пожалели денег на усиление. Клуб пополнили шестеро игроков на общую сумму 50 миллионов евро.
Шахтер в топ-десятке
ПСЖ ограничился двумя трансферами на перспективу, потратив по 20 миллионов на бразильцев Лукаса Беральдо и Габриэля Маскардо. Последний вообще вернулся в Коринтианс до конца сезона на правах аренды.
Клубы с наибольшими затратами в зимнее трансферное окно-2024:
- Лион – 50 миллионов евро
- ПСЖ – 40 миллионов евро
- Барселона – 40 миллионов евро
- Бавария – 34 миллиона евро
- Кристал Пэлас – 29 миллионов евро
- Бенфика – 27 миллионов евро
- Ренн – 26,5 миллиона евро
- Тоттенхэм – 25 миллионов евро
- Шахтер – 24 миллиона евро
- Лейпциг – 24 миллиона евро
Так же 40 миллионов потратила и Барселона за форварда Атлетико Паранаэнсе Виктора Роке. Бразилец уже успел своим голом вырвать для каталонцев победу над Осасуной.
Что интересно, в топ-10 клубов с наибольшими тратами зимой вошел и донецкий Шахтер. "Горняки" заплатили по 12 миллионов за бразильских полузащитников Кевина (Палмейрас) и Марлона Гомеса (Васку да Гама).
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Самые дорогие игроки зимы-2024
По игрокам рекорд зимы-2024 принадлежит уже упомянутому выше Виктору Роке. Среди других топ-переходов стоит отметить загадочное подписание правого защитника Саши Боэ в Баварию аж за 30 миллионов.
|ИГРОК
|ОТКУДА
|КУДА
|СУММА
|Виктор Роке
|Атлетико Пар.
|Барселона
|40 млн евро
|Саша Боэ
|Галатасарай
|Бавария
|30 млн евро
|Раду Дрегушин
|Дженоа
|Тоттенхэм
|25 млн евро
|Элиф Элмас
|Наполи
|Лейпциг
|24 млн евро
|Ренан Лоди
|Марсель
|Аль-Хиляль
|23 млн евро
|Адам Уортон
|Блэкберн
|Кристал Пэлас
|21 млн евро
|Лукас Беральдо
|Сан-Паулу
|ПСЖ
|20 млн евро
|Габриэль Маскардо
|Коринтианс
|ПСЖ
|20 млн евро
|Артур Вермеерен
|Антверпен
|Атлетико
|18 млн евро
|Маркос Леонардо
|Сантос
|Бенфика
|18 млн евро
|Сириль Нгонг
|Верона
|Наполи
|18 млн евро
|Малик Фофана
|Гент
|Лион
|17 млн евро
|Луис Энрике
|Бетис
|Ботафого
|16 млн евро
|Азор Матусива
|Реймс
|Ренн
|15,5 млн евро
|Клаудио Эчеверри
|Ривер Плейт
|Манчестер Сити
|14,5 млн евро
|Николас де ла Крус
|Ривер Плейт
|Фламенго
|14,5 млн евро
|Гифт Орбан
|Гент
|Лион
|12 млн евро
|Кевин
|Палмейрас
|Шахтер
|12 млн евро
|Марлон Гомес
|Васку да Гама
|Шахтер
|12 млн евро
|Сантьяго Кастро
|Велес
|Болонья
|12 млн евро
В Англии же больше всего удивили Тоттенхэм и Кристал Пэлас. Первые приобрели защитника Дженоа Раду Дрегушина по завышенной цене (25 млн). А Пэлас вообще выплатил аж 21 миллион евро представителю Чемпионшипа Блэкберну.
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Также он запомнился в Лиге чемпионов двумя ассистами против Шахтера и голом в ворота Барселоны. К слову, Кевин и Марлон Гомес оказались в топ-20 самых дорогих трансферов зимы.