26 января украинский гранд официально заключил контракт с талантливым футболистом из Бразилии до конца 2028 года. Шахтер не раскрывает финансовые детали трансфера.

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Бразильский вектор "горняков"

Марлон Гомес стал уже вторым зимним новичком "горняков" и еще родом из Бразилии.

Напомним, что 19 января дончане официально объявили о подписании бразильского вингера Кевина, который уже успел отличиться голевым ассистом на Александра Зубкова в контрольном матче против Пюника. К слову, и игра закончилась победой подопечных Марино Пушича со счётом 2:0.

Перешел Гомес в Шахтер из бразильского клуба Васко да Гама, за первую команду которого отыграл 45 матчей (2 гола и 3 ассиста).

Что известно о Марлоне Гомесе

Футболист играет на позиции центрального полузащитника и является воспитанником Васко да Гама.

За взрослую команду этого клуба дебютировал летом 2022-го.

Выступал за разные возрастные категории сборной Бразилии– к U-23.

Выступает за сборную U-23, с которой участвует в отборе на Олимпиаду.

Отметим, что донецкий клуб уже провел два контрольных спарринга во время подготовки ко второй части сезона-2023/2024. "Горняки" обыграли не только Пюник, но и Лех Познаний 1:3. Поединок против Лудогорца пришлось отменить из-за погодных условий.