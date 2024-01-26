26 января украинский гранд официально заключил контракт с талантливым футболистом из Бразилии до конца 2028 года. Шахтер не раскрывает финансовые детали трансфера.
Читайте также Все в руках итальянцев: Наполи попытается подписать Судакова летом, но есть один важный нюанс
Бразильский вектор "горняков"
Марлон Гомес стал уже вторым зимним новичком "горняков" и еще родом из Бразилии.
Напомним, что 19 января дончане официально объявили о подписании бразильского вингера Кевина, который уже успел отличиться голевым ассистом на Александра Зубкова в контрольном матче против Пюника. К слову, и игра закончилась победой подопечных Марино Пушича со счётом 2:0.
Перешел Гомес в Шахтер из бразильского клуба Васко да Гама, за первую команду которого отыграл 45 матчей (2 гола и 3 ассиста).
Что известно о Марлоне Гомесе
- Футболист играет на позиции центрального полузащитника и является воспитанником Васко да Гама.
- За взрослую команду этого клуба дебютировал летом 2022-го.
- Выступал за разные возрастные категории сборной Бразилии– к U-23.
- Выступает за сборную U-23, с которой участвует в отборе на Олимпиаду.
Отметим, что донецкий клуб уже провел два контрольных спарринга во время подготовки ко второй части сезона-2023/2024. "Горняки" обыграли не только Пюник, но и Лех Познаний 1:3. Поединок против Лудогорца пришлось отменить из-за погодных условий.