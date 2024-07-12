Новый игрок в Житомире: Полесье подписало защитника СК Днепр-1

По итогам сезона-2023/2024 житомирский клуб занял 5 место в чемпионате Украины и получил право играть в Лиге конференций. В Полесье перешел игрок СК Днепр-1, который может прекратить существование.

Эдуард Сарапий перешел из СК Днепр-1 в Полесье Житомир. В новом клубе защитник будет играть под 5-м номером. Контракт игрока с командой рассчитан на 2 года с правом продления на 1 сезон.

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Карьера Эдуарда Сарапия

Свою профессиональную карьеру защитник начинал в системе киевского Динамо. Затем Эдуард продолжил выступать за родной запорожский Металлург, а в сезоне-2021/22 играл за Металлист, после чего перешел в СК Днепр-1.

За днепровскую команду Сарапий сыграл в 33 матчах во всех турнирах. Защитник забил 2 мяча и отдал четыре результативные передачи.

Также в это трансферное окно в Полесье перешли другие игроки СК Днепр-1. К клубу присоединились нападающий Алексей Гуцуляк и вратарь Евгений Волынец.

Житомирский клуб готовится к первому историческому сезону за время своего существования. Команда сыграет со словенской Олимпией во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. Первый матч состоится 25 июля, а второй 1 августа. В еврокубках домашние матчи Полесье будет играть в польском городе Гливице.

Сезон УПЛ-2024/2025 житомирский коллектив начнет противостоянием с львовским Рухом. Запланированная дата игры – 3 августа.