Едуард Сарапій перейшов з СК Дніпро-1 в Полісся Житомир. В новому клубі захисник буде грати під 5-м номером. Контракт гравця з командою розрахований на 2 роки з правом продовження на 1 сезон.
Читайте Програма обміну: лондонський клуб хоче отримати Луніна
Кар'єра Едуарда Сарапія
Свою професійну кар'єру захисник починав у системі київського Динамо. Потім Едуард продовжив виступати за рідний запорізький Металург, а в сезоні-2021/22 грав за Металіст, після чого перейшов в СК Дніпро-1.
За дніпровську команду Сарапій зіграв в 33 матчах у всіх турнірах. Захисник забив 2 м'ячі та віддав чотири результативні передачі.
Житомирський клуб готується до першого історичного сезону за час свого існування. Команда зіграє зі словенською Олімпією у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Перший матч відбудеться 25 липня, а другий 1 серпня. В єврокубках домашні матчі Полісся гратиме у польському місті Гливіці.
Сезон УПЛ-2024/2025 житомирський колектив розпочне протистоянням з львівським Рухом. Запланова дата гри – 3 серпня.