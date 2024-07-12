Возвращение в Италию: "россонери" предложили контракт форварду Атлетико

Милан намерен подписать игрока сборной Испании и Атлетико Мадрид Альваро Морату. Итальянский клуб предлагает футболисту долгосрочный контракт и хорошую зарплату.

"Россонери" почти завершили подписание испанского нападающего Альваро Мораты. Клуб предлагает форварду контракт до 2028 года и заработную плату в размере 5 миллионов евро в год, не считая бонусов. До этого в Серии А Мората представлял Ювентус.

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Будущее Мораты в Милане

Сообщают, что миланцы готовы выплатить Атлетико Мадрид за нападающего клаусулу, которая составляет 13 миллионов евро. Работой над трансфером лично занимается бывший легендарный нападающий клуба, а ныне консультант "красно-черных" по селекционной политике Златан Ибрагимович.

Альваро капитан сборной Испании, которая пробилась в финал Евро-2024. Форвард на турнире сыграл 6 матчей в составе "Фурия Роха" и отметился 1 забитым мячом. В решающем матче, 14 июля, испанцы встретятся со сборной Англии.

Ранее сообщали, что Милан интересуется украинским нападающим Жироны Артемом Довбыком, к которому также проявляет интерес Атлетико Мадрид , но игрок решил остаться в Ла Лиге.

В прошлом сезоне Мората в составе "матрасников" сыграл 48 матчей, забил 21 гол и отдал пять голевых передач. По итогам турнирной таблицы Атлетико оказался на 4 месте в Ла Лиге.

Новым главным тренером Милана стал экс-тренер Шахтера – Пауло Фонсека. "Россонери" в прошлом сезоне заняли 2 место в Серии А и будут выступать в Лиге чемпионов.