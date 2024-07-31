Новый одноклубник Мудрика: Челси подписал игрока сборной Дании

В прошлом сезоне у лондонского Челси были проблемы с позицией голкипера. Сначала неуверенную игру показывал испанец Роберт Санчес, а затем его сменил Джордже Петрович, но до топового уровня серб не дотягивает.

Цель "аристократов" в это летнее трансферное окно подписать нового вратаря, который поможет команде в новом сезоне. Официально в Челси перешел вратарь из Вильяреала – Филип Йоргенсен.

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Йоргенсен в Челси

22-летний датчанин подписал с "синими" долгосрочный контракт, который будет действителен до 30 июня 2031 года. Стоимость трансфера не указывают, но по данным Transfermarkt, известно о компенсации в размере 24,5 миллиона евро.

В начале карьеры Филипп Йоргенсен выступал за юношескую сборную Швеции, а затем перебрался в датскую молодежку U-21.

Новоиспеченный игрок Челси является воспитанником Мальме. В Вильяреал 22-летний голкипер переехал из Мальорки. В составе "желтой субмарины" Филипп стал основным, вытеснив опытного Пепе Рейну.

В прошлом сезоне Йоргенсен совершил 143 сейва, это самый большой показатель среди всех вратарей Ла Лиги. По статистике всего голкипер отразил 69,4 процентов ударов.

Ранее, сообщали о том, что Челси заинтересован в обмене Лунина на Кепу, который уже провел сезон в Реале. После перехода датского вратаря от этой идею отказались окончательно.