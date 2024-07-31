Ціль "аристократів" у це літнє трансферне вікно підписати нового воротаря, який допоможе команді в новому сезоні. Офіційно в Челсі перейшов воротар з Вільяреала – Філіп Йоргенсен.

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Йоргенсен в Челсі

22-річний данець підписав з "синіми" довгостроковий контракт, який буде дійсний до 30 червня 2031 року. Вартість трансферу не зазначають, але за даними Transfermarkt, відомо про компенсацію у розмірі 24,5 мільйони євро.

Цікаво. На початку кар'єри Філіп Йоргенсен виступав за юнацьку збірну Швеції, а потім перебрався до данської молодіжки U-21.

Новоспечений гравець Челсі є вихованцем Мальме. У Вільяреал 22-річний гокіпер переїхав з Мальорки. У складі "жовтої субмарини" Філіп став основним, витіснивши досвідченого Пепе Рейну.

В минулому сезоні Йоргенсен зробив 143 сейви, це найбільший показник серед усіх воротарів Ла Ліги. За статистикою всього голкіпер відбив 69,4 відсотків ударів.

Раніше, повідомляли про те, що Челсі зацікавлений у обміні Луніна на Кепу, який вже провів сезон у Реалі. Після переходу данського воротаря від цієї ідею відмовились остаточно.