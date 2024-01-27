Колоссальная разница с мужчинами: в женском футболе установлен новый трансферный рекорд – видео

В пятницу, 26 января, произошло знаковое событие в женском футболе. Состав Челси пополнила Майра Рамирес.

Футболистка перешла в лондонский клуб из испанского Леванте. Контракт с 24-летней колумбийкой рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Челси побил трансферный рекорд

Официальная сумма перехода не объявляется, но по информации Daily Mail, она составила 450 тысяч евро, а еще 50 тысяч предусмотрены в виде бонусов. Это рекорд для женского футбола.

Майра– динамический форвард, которая может играть где угодно в атаке. Мы наблюдали за ее развитием в Испании за последние несколько лет и верим, что ее стиль подойдет для игры в Англии. У нее отличная физическая форма, атлетизм и хорошая результативность Мы все в восторге от того, что она может привнести в команду сейчас и в долгосрочной перспективе,

– заявил генеральный менеджер "синих" Пол Грин.

Смотрите видео с презентации Майры Рамирес

Отметим, что в составе предыдущего клуба колумбийская нападающая забила 32 гола в 95 матчах. Также она выступает за свою национальную сборную, за которую в 24 года уже успела отличиться 30 забитыми мячами.

. До этого трансферный рекорд принадлежал Барселоне и был установлен в 2022 году. Тогда каталонцы за 410 тысяч евро купили Киру Уолш из Манчестер Сити.