Футболистка перешла в лондонский клуб из испанского Леванте. Контракт с 24-летней колумбийкой рассчитан до 30 июня 2028 года.
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Официальная сумма перехода не объявляется, но по информации Daily Mail, она составила 450 тысяч евро, а еще 50 тысяч предусмотрены в виде бонусов. Это рекорд для женского футбола.
Майра– динамический форвард, которая может играть где угодно в атаке. Мы наблюдали за ее развитием в Испании за последние несколько лет и верим, что ее стиль подойдет для игры в Англии. У нее отличная физическая форма, атлетизм и хорошая результативность Мы все в восторге от того, что она может привнести в команду сейчас и в долгосрочной перспективе,
– заявил генеральный менеджер "синих" Пол Грин.
Смотрите видео с презентации Майры Рамирес
Отметим, что в составе предыдущего клуба колумбийская нападающая забила 32 гола в 95 матчах. Также она выступает за свою национальную сборную, за которую в 24 года уже успела отличиться 30 забитыми мячами.