Футболістка перейшла в лондонський клуб з іспанського Леванте. Контракт із 24-річною колумбійкою розрахований до 30 червня 2028 року.

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Челсі побив трансферний рекорд

Офіційна сума переходу не оголошується, але за інформацією Daily Mail, вона склала 450 тисяч євро, а ще 50 тисяч передбачені у вигляді бонусів. Це рекорд для жіночого футболу.

Майра – динамічний форвард, яка може грати будь-де в атаці. Ми спостерігали за її розвитком в Іспанії протягом останніх кількох років та віримо, що її стиль підійде для гри в Англії. У неї чудова фізична форма, атлетизм і хороша результативність. Ми всі в захваті від того, що вона може привнести в команду зараз і в довгостроковій перспективі,

– заявив генеральний менеджер "синіх" Пол Грін.

Дивіться відео з презентації Майри Рамірес

Зазначимо, що у складі попереднього клубу колумбійська нападниця забила 32 голи в 95 матчах. Також гравчиня виступає за свою національну збірну, за яку у 24 роки вже встигла відзначитися 30 забитими м'ячами.

Цікаво. До цього трансферний рекорд належав Барселоні та був установлений у 2022 році. Тоді каталонці за 410 тисяч євро купили Кіру Волш з Манчестер Сіті.