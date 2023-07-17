Чемпион Франции по футболу устроил настоящую перестройку состава. Клуб делает упор на молодежь и одним из лидеров нового коллектива руководство видит форварда Ювентуса Душана Влаховича.

Читайте также Топовая замена Рамосу: ПСЖ подписал чемпиона мира в составе сборной Франции

Фанаты обещают "горячий" прием футболисту

Однако ультрас ПСЖ не разделяют взглядов на сербского нападающего. Группа активных фанатов организовала акцию протеста против потенциального трансфера. Они сделали баннер с максимально конкретной угрозой, которая должна предотвратить желание футболиста переехать в столицу Франции.

Влахович, мы отрежем тебе три пальца, если приедешь в Париж,

– говорится в сообщении фанатов.



Фанаты ПСЖ против подписания Влаховича / Твиттер PSG Chief

Вероятно, такой месседж они посылают сербу в связи с инцидентом, произошедшим после одного из матчей сборной Сербии. Тогда Влахович вместе с партнерами по сборной показал жест, символизирующий геноцид в Косово во время войны 1999 года. Также на футболистах были футболки с картой своей страны, включающей Косово. Поэтому очевидно, что это не ошибка, а сознательная позиция игрока. И он демонстрировал этот жест многократно.



Влахович с тем самым жестом с сербскими футболистами / инстаграм Влаховича



После матча, когда адреналин спал, футболист не остановился / инстаграм Влаховича

Отметим. Влахович является одной из основных целей ПСЖ на трансферном рынке. Ювентус хочет получить за форварда 80 миллионов евро. За "старую синьору" футболист выступает с января 2022 года. За это время он провел 63 матча, в которых забил 23 гола и отдал 6 ассистов.