Малиновский потерял треть своей цены: Transfermarkt обновил стоимость украинцев в Серии А

Трансферный портал изменил цифры на выступающих в Италии ценниках украинцев. Ни один из наших игроков не смогу порадоваться новинкам.

Transfermarkt обновил стоимость игроков с украинским паспортом, защищающих цвет команд Серии А. Все представители Украины подешевели.

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Ничего удивительного

Недавно трансферный портал освежил цены на украинцев, выступающих в Английской Премьер-лиге, В частности, 5 миллионов от своей цены потерял Михаил Мудрик, а талантливый Егор Ярмолюк оказался самым прогрессивным в росте цифр на ценнике. Добрался Transfermarkt и до элитного итальянского первенства, где честь Украины представляет всего 2 футболиста, а именно Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Оба исполнителя точно останутся расстроенными после того, как трансферный портал обновил их стоимость. Дело в том, что Коваленко, защищающий цвета Эмполи, стоит 1,5 миллиона евро, что на 500 тысяч евро дешевле, чем после крайнего обновления. Малиновский, выступающий у Дженоа, также сбавил в цене. Теперь стоимость хавбека составляет 10 миллионов евро, а не недавно приписанных 15 миллионов.

Однако стоит отметить, что такой даунгрейд украинцев выглядит достаточно логичным. Все потому, что Коваленко в нынешнем сезоне принял участие только в двух матчах Серии А и суммарно провел на поле всего 27 минут. Виктору в пользу даже не пошла смена на тренерском мостике Эмполи. Малиновский, которому у Дженоа не могут найти соответствующую займу на поле, в свою очередь, отыграл в 6 матчах, однако результативными действиями не отмечался.

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