Transfermarkt обновил оценочную стоимость игроков с украинским паспортом в Английской Премьер-лиге. Самым прогрессивным оказался исполнитель, не сыгравший ни одного матча в элитном дивизионе.

Достойно внимания Игроки Динамо были на скандальной вечеринке мажоров в Киеве во время комендантского часа

Кто на что наиграл

Ряд украинских футболистов довольно удачно демонстрируют свои умения в нынешней кампании в Английской Премьер-лиге. Transfermarkt решил снова оценить наших игроков, изменить им оценочную стоимость, но вот портал влиял не на каждого из исполнителей. В частности, под переоценку попали всего 5 украинских футболистов.

В первую очередь, стоит отметить тех исполнителей, которые не сдвинулись с места. Дело в том, что стоимость универсального Александра Зинченко (Арсенал) осталась на уровне 42 миллионов евро, также левый защитник Виталий Миколенко (Эвертон) также стоит 25 миллионов евро, а центрбек Илья Забарный (Борнмут) сохранил свою стоимость 20 миллионов. В последний раз цены на игроков обновляли в июне 2023-го.

Самое неприятное после переоценки от Transfermarkt должно быть Михаилу Мудрику (Челси), поскольку его обделили сразу на 5 миллионов. Теперь цена талантливого вингера составляет уже не невероятные 50 миллионов, а 45, что все равно оставляет его самым дорогим украинским футболистом. А вот порадоваться, в свою очередь, может Егор Ярмолюк (Брентфорд), еще не успевший дебютировать в АПЛ. Полузащитник подорожал на 600 тысяч евро, теперь на его ценнике написано 1 миллион евро.

Кстати говоря. В Англии (в Чемпионшипе) выступают еще двое украинцев – нападающие Назарий Русин (Сандерленд) и Николай Кухаревич (Свонси). Transfermarkt еще не успел обновить их стоимость, поэтому они стоят 2 миллиона евро и 500 тысяч евро соответственно.

Топ самых дорогих украинских игроков