Пятерка самых дорогих футболистов УПЛ, по данным Transfermarkt, осталась неизменной. Виктор Цыганков в дальнейшем стоит 25 миллионов евро и удерживает первое место.

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Вслед за Цыганковым идут четверо футболистов Шахтера. Додо и Тете стоят по 20 миллионов евро.

А вот Манор Соломон – 18 миллионов евро. Игрок сборной Израиля подешевел на 2 миллиона евро.

Замыкает пятерку самых дорогих игроков чемпионата Украины защитник Динамо Виталий Миколенко. Вскоре Виталий может перейти в английский Эвертон.

Десятка самых дорогих футболистов УПЛ

1. Виктор Цыганков (Динамо) – 25 миллионов евро

2. Додо (Шахтер) – 20 миллионов евро

3. Тете (Шахтер) – 20 миллионов евро

4. Манор Соломон (Шахтер) – 18 миллионов евро

5. Виталий Миколенко (Динамо) – 17 миллионов евро

6. Педринью (Шахтер) – 17 миллионов евро

7. Илья Забарный (Динамо) – 13 миллионов евро

8. Николай Матвиенко (Динамо) – 11 миллионов евро

9. Марлон (Шахтер) – 10 миллионов евро

10. Николай Шапаренко (Динамо) – 10 миллионов евро

Обновленная стоимость футболистов УПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость защитника Динамо Ильи Забарного, который теперь стоит 13 миллионов евро. Также подорожали "динамовцы" Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук.

Кроме Соломона, регресс в цене состоялся у Алана Патрика, Тараса Степаненко и Исмаили. Среди игроков Динамо дешевле стали Беньямин Вербич, Александр Караваев, Владислав Супряга.



Transfermarkt обновил стоимость футболистов УПЛ / Скриншот