Все зависит от Славии

О заинтересованности футболистом рассказал футбольный менеджер Вячеслав Заховайло. По его словам, интерес есть со стороны клубов из двух европейских чемпионатов и американского – Германии, Бельгии и США. Интересно, что с бельгийского чемпионата поступило официальное предложение.

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Тарас Качараба выступает за Славию на правах аренды. Его соглашение истекает в конце декабря 2021 года, после чего защитник может вернуться в чешский Слован, которому принадлежит его контракт (до 30 июня 2022-го).

Однако центрбек еще может продолжить сотрудничество с пражским клубом. В арендном соглашении есть право выкупа контракта футболиста. Поэтому все зависит от решения руководства Славии.

В ближайшее время станет известно, останется ли Качараба в Славии, перейдет ли в другую команду. К Тарасу сейчас проявляют интерес три клуба из Бундеслиги, который представляет первую шестерку, из МЛС и из Бельгии. В последнем случае это уже официальное предложение,

– сказал футбольный менеджер.

В последнем матче Славия на выезде расписала результативную ничью с Баником (3:3). Клуб Качарабы после 19 туров лидирует в чешском чемпионате.

Вниманию. По данным Transfermarkt, стоимость Качарабы составляет 800 тысяч евро. Заховайло вел речь о 1,5 миллиона евро.

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