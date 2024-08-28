Сегодня, 24 августа, Черноморец объявил о подписании молодого полузащитника "горняков" – Кирилла Сигеева. 20-летний футболист будет защищать эмблему одесситов на правах аренды до 30 июня 2025 года.

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Как Сигеев попал в российскую команду

Популярный футбольный портал Transfermarkt после перехода футболиста в "черно-синих" обновил свою базу. Было изменено команду в которой будет играть Кирилл, но возникла досадная ошибка.

Вместо одесского Черноморца в профиле Сигеева была указана другая команда – новороссийский – Черноморец, который выступает в низших футбольных дивизионах вражеской страны.

Профиль Кирилла Сигеева на Transfermarkt/ Cкриншот с немецкого спортивного сайта

До этого похожий фейл произошел между УЕФА и луганской Зарей. В тот раз футбольная ассоциация перепутала эмблему украинской команды с московским ЦСКА.

Всего за свою карьеру новоиспеченный футболист одесситов уже сыграл в 41 матче. 20-летний полузащитник имеет в своем активе 6 голов. Также Сигеев защищал цвета другого клуба из УПЛ – Александрии.