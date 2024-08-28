Сьогодні, 24 серпня, Чорноморець оголосив про підписання молодого півзахисника "гірників" – Кирила Сігеєва. 20-річний футболіст захищатиме емблему одеситів на правах аренди до 30 червня 2025 року.

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Як Сігеєв потрапив у російську команду

Популярний футбольний портал Transfermarkt після переходу футболіста до "чорно-синіх" оновив свою базу. Було змінено команду в якій буде грати Кирило, але виникла прикра помилка.

Замість одеського Чорноморця у профілі Сігеєва була вказано інший команду – новоросійський – Черноморец, який виступає у нижчих футбольних дивізіонах ворожої країни.

Профіль Кирила Сігеєва на Transfermarkt/ скриншот з німецького спортивного сайту

До цього схожий фейл стався між УЄФА та луганською Зорею. Того разу футбольна асоціація переплутала емблему української команди з московським ЦСКА.

Загалом за свою кар'єру новоспечений футболіст одеситів уже зіграв у 41 матчі. 20-річний півзахисник має у своєму активі 6 голів. Також Сігеєв захищав кольори іншого клубу з УПЛ – Олександрії.