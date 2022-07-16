Арсенал и Манчестер Сити достигли устной договоренности по трансферу Зинченко

Арсенал договорился с Манчестер Сити о трансфере украинского полузащитника Александра Зинченко. Остаются вопросы со сроком контракта и зарплатой украинца.

Дороги Манчестер Сити и Зинченко могут разойтись

По информации инсайдера, стороны достигли устной договоренности по переходу украинца. Лондонский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 30 миллионов фунтов.

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Также Фабрицио Романо отмечает, что Зинченко продолжает обсуждать с Арсеналом условия личного контракта, включая зарплату и срок действия договора.

Арсенал ведет активные переговоры с представителями Зинченко по зарплате и срокам сделки.

Ранее отмечалось, что стороны пришли к соглашению о 5-летнем договоре. Инициатором подписания 25-летнего украинца считается главный тренер Микель Артета. "Канониры" хотят быстро оформить переход.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов использовать Зинченко на его привычной позиции в случае трансфера футболиста.

Статистика футболиста в прошедшем сезоне