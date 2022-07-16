Дороги Манчестер Сіті та Зінченка можуть розійтись
За інформацією інсайдера, сторони досягли усної домовленості щодо переходу українця. Лондонський клуб заплатить за 25-річного футболіста 30 мільйонів фунтів.
До теми МанСіті повісив шалений цінник на трансфер Зінченка: Арсенал вже готує пропозицію
Також Фабріціо Романо відзначає, що Зінченко продовжує обговорювати з Арсеналом умови особистого контракту, в тому числі зарплату та термін дії договору.
Арсенал веде активні переговори з представниками Зінченка щодо зарплатні та термінів угоди.
Раніше зазначалося, що сторони дійшли згоди щодо 5-річного договору. Ініціатором підписання 25-річного українця вважається головний тренер Мікель Артета. "Каноніри" хочуть швидко оформити перехід.
Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий використовувати Зінченка на його звичній позиції у разі трансферу футболіста.
Статистика футболіста у сезоні, що минув
- У сезоні-2021/2022 Зінченко зіграв у 28 матчах за "містян", де відзначився п'ятьма гольовими передачами.
- Його угода з МанСіті розрахована до кінця червня 2024 року.