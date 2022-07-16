Дороги Манчестер Сіті та Зінченка можуть розійтись

За інформацією інсайдера, сторони досягли усної домовленості щодо переходу українця. Лондонський клуб заплатить за 25-річного футболіста 30 мільйонів фунтів.

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Також Фабріціо Романо відзначає, що Зінченко продовжує обговорювати з Арсеналом умови особистого контракту, в тому числі зарплату та термін дії договору.

Арсенал веде активні переговори з представниками Зінченка щодо зарплатні та термінів угоди.

Раніше зазначалося, що сторони дійшли згоди щодо 5-річного договору. Ініціатором підписання 25-річного українця вважається головний тренер Мікель Артета. "Каноніри" хочуть швидко оформити перехід.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий використовувати Зінченка на його звичній позиції у разі трансферу футболіста.

Статистика футболіста у сезоні, що минув