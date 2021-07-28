Все в руках португальского тренера

Переход Владислава Супряги зависит от решения португальского наставника Ромы Жозе Моуринью. "Римляне" нацелились на бомбардира Дженоа Елдора Шомурадова.

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Если Рома сможет оформить трансфер футболиста группы атаки Дженоа, то переход Супряги в Дженоа будет значительно ближе. Команда получит деньги от "волков", за которые сможет купить украинского форварда.

Отметим, что Шомурадов уже давно входит в шорт-лист Ромы. Но после прихода в команду Моуринью его трансфер стал еще реальнее.

26-летний нападающий из Узбекистана в сезоне-2020/2021 наколотил в Серии А 8 голов в 31 матче. Также футболист отметился одним ассистом.

Его контракт со середняком Серии А рассчитан до конца июня 2024 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Шомурадова в 7 миллионов евро. А вот Дженоа хочет выручить за переход лидера атаки гораздо больше – 20 миллионов евро.

Камнем преткновения в трансфере Шомурадова в Рому может стать финансовая часть. Команда Моуринью готова отдать за футболиста не более 15 миллионов евро.

Трансфер Супряги в Дженоа зашел в тупик

Украинский футболист не является приоритетным трансфером команды. Середняк Серии А надеется договориться о подписании нападающего Аталанты Сэма Ламмерса. По мнению представителей Дженоа, нидерландский игрок более солидная кандидатура для усиления атаки.

Супряга имеет действующее соглашение с киевлянами до декабря 2025 года. В прошлом сезоне украинец забил 3 гола в 31 поединке во всех турнирах и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt повесил ценник на футболиста в виде 6 миллионов евро.