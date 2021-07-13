Переезд в Серию А завис в воздухе

Итальянский клуб вел переговоры относительно трансфера нападающего киевского клуба. Однако стороны расходились в финансовой части контракта. Теперь Дженоа и вообще отложил на полку переход Владислава Супряги.

Примечательно Переговоры между Динамо и Дженоа о трансфере Супряги зашли в тупик

Украинский футболист не является приоритетным трансфером команды. Середняк Серии А надеется договориться о подписании нападающего Аталанты Сэма Ламмерса. По мнению представителей Дженоа, нидерландский игрок более солидная кандидатура для усиления атаки.

В сезоне 2020/2021 Ламмерс сыграл в Серии А лишь 15 матчей, в которых забил 2 гола. Его соглашение с Аталантой рассчитано до конца июня 2023 года. Специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость нападающего в 6 миллионов евро. Интересно, что такой же ценник висит и на Супряге.

Почему Ламмерс сильнее Супряги

Голландец имеет опыт выступлений в итальянском чемпионате. Футболист с сентября 2020 года выступает за Аталанту, за которую играют украинский Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Поэтому Ламерсу не нужно будет проходить период адаптации.

Бергамовцы готовы отдать 24-летнего нападающего бесплатно в аренду на 1-2 года с правом выкупа или возможностью обратного выкупа. Динамо же хотело сразу получить большую часть суммы за трансфер своего футболиста атаки.

Не исключено, если Дженоа не удастся договориться с Ламмерсом, то клуб из Италии вернется к варианту с Супрягой.