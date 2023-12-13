Чемпион мира и друг Месси: Судаков получил конкурента в борьбе за трансфер в Ювентус

В СМИ продолжают раскручивать интерес к Георгию Судакову со стороны туринского Ювентуса. Теперь появилась информация, что "старая синьора" следит не только за 21-летним полузащитником Шахтера.

В туринском клубе никак не могут определиться, кто из игроков будет главной целью в зимнее трансферное межсезонье. Потому в Ювентусе контактируют с обоими игроками. Если о Георгии Судакове речь идет уже очень давно, то только теперь стало известно, за кем еще охотятся в Турине.

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У Георгия появился конкурент

Оказалось, что вторым футболистом, за которым следит Ювентус, является 29-летний полузащитник из мадридского Атлетико Родриго де Пауль, который в 2022 году в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

Также де Пауль является другом Лионеля Месси.

Следует отметить, что у обоих футболистов есть действующие соглашения со своими клубами. К примеру, у Судакова есть контракт с Шахтером до 30 июня 2028 года, а у де Пауля из Атлетико – до конца июня 2026-го.

Правда, у Георгия есть одно преимущество конкуренту – возраст. Судакову всего 21 год. Как аргентинец в мае праздновал свое 29-летие.

Судаков уже провел в текущем сезоне-2023/2024 за Шахтер 17 поединков, отличившихся 3 голами и одним ассистом. Де Пауль отыграл уже 15 матчей (2 голевых передачи).

Ювентус после 15 туров идет на 2-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 36 баллов. А это всего на два очка меньше, чем у лидера сезона миланского Интера (38 пунктов).

Также ранее была информация, что Георгий попал в объектив сразу нескольких европейских клубов. Поэтому "горняки" захотят солидно заработать на этом трансфере.