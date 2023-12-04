Около 10 клубов следят за игрой 21-летнего атакующего полузащитника Шахтера. На фоне этого безумного интереса туринский Ювентус решил сыграть на опережение и сделать предложение уже в начале 2024-го года.

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Новые детали заинтересованности Ювентуса

В прессе уже даже раскрыли сумму, которую "старая синьора" готова заплатить "горнякам" за Георгия Судакова. Речь идет о 10-15 миллионах евро.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб хочет выручить за Георгия не менее 30-40 миллионов евро. А это в разы больше, чем готов отдать Ювентус.

К слову. Transfermarkt оценивает украинского полузащитника в 15 миллионов евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо уверял, что трансфер Георгия в один из топ-чемпионатов Европы состоится в 2024 году. И даже финансовые вкусы "горняков" не сорвут переход.

Напомним, что у Судаков есть действующий контракт с Шахтером до конца июня 2028 года. В текущем сезоне-2023/2024 в футболке "горняков" провел уже 16 матчей (3 гола и 1 ассист). Последний поединок УПЛ против Металлиста 1925 г. пропускал через перебор желтых карточек.

Отметим, что Ювентус борется за чемпионство Серии А. После 14 туров "старая синьора" с 33 баллами идет второй, уступая лишь два очка лидеру сезона Интера.