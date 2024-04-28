Англия вступает в борьбу: клуб АПЛ провел переговоры с агентом Судакова по трансферу

28 апреля 2024, 15:27
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Источник:

The Mirror

За футболистом донецкого Шахтера Георгием Судаковым уже давно следят разные европейские гранды. Клуб готовится продать игрока.

Недавно Дарио Срна заявил, что от Англии нет конкретики в отношении Судакова. Но уже есть информация, что один из клубов АПЛ провел разговор с агентом полузащитника.

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Тоттенхэм сделал первый шаг в борьбе за Судакова

Вадим Шаблий посетил Лондон и даже выложил фотографию на фоне "Тоттенхэм Стедиум" в своем инстаграмме. Руководство английского клуба и агент Георгия Судакова обсуждали потенциальное летнее трансферное соглашение. Однако "шпоры" могут столкнуться с проблемами в переговорах с украинцем, если они решат заключить сделку.

Тоттенхэм заинтересован в полузащитнике "горняков", однако Шахтер стремится "разжечь войну" за Судакова, что не отвечает интересам "шпор".

Справка. В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 20 матчей, где он забил 4 гола и отличился одной голевой передачей. Также по одному мячу Судаков забил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, что не так давно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" прописали полузащитнику 150 миллионов евро.

Кто еще интересуется Георгием Судаковым

  • Согласно слухам, на Судакова претендует ряд клубов АПЛ: Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вест Хэм Юнайтед и Астон Вилла.
  • Также есть информация, что украинцем заинтересованы ведущие команды Ла Лиги– Барселона и Атлетико Мадрид.
  • Сам Георгий Судаков рассказал об интересе несколькими итальянскими клубами.
  • В частности, появились слухи, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ.
  • Также Бенфика готова предложить Шахтеру трансфер Судакова.
  • Сам Шахтер отклонил предложение Наполи по трансферу Георгия Судакова.
Автор: Валерія Фургалець