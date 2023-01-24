"Попал под прицел еще в 2018 году": президент Страсбурга прокомментировал трансфер Соболя

В понедельник, 23 января, французский Страсбург объявил о подписании Эдуарда Соболя. Украинский защитник заключил контракт до 30 июня 2026 года.

27-летний футболист официально покинул Брюгге после трех лет в бельгийском клубе. Сначала Соболь выступал там на правах аренды, а контракт принадлежал Шахтеру. Но уже 1 июля 2021 стал полноценным игроком Брюгге.

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Страсбур достиг своего

Теперь в карьере Эдуарда наступил новый французский этап. Соболь стал лишь вторым украинцем, который будет играть в Лиге 1. Первым стал Руслан Малиновский, 9 января перешедший в Марсель. Новичок Страсбура доволен приездом во Францию.

Комментировать переход Соболя в Страсбург взялся президент французского клуба Марк Келлер.

После травмы Томаса Делена клуб сосредоточился на поиске левого защитника. Мы очень рады завершить трансфер Эдуарда Соболя, очень хорошего игрока, уже имеющего опыт на самом высоком уровне,

– сказал владелец Страсбура.

Интересно, что Страсбур еще с 2018 года следил за Соболем, еще тогда выступавшим за Славию. Селекционеры французского клуба впервые присмотрели Эдуарда в матче Славии против Спарты. Об этом рассказал глава кадрового отдела Страсбура Лоик Дезире.

С августа 2017-го по конец июня 2018-го Соболь играл в аренде в чешской Славии.

Также в карьере Соболя есть опыт выступлений за границей в составе чешского Яблонец.

Новый клуб Эдуарда идет только на 16-й позиции среди 20 клубов Лиги 1, имея в своем активе 15 очков.