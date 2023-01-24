27-річний футболіст офіційно покинув Брюгге після 3 років у бельгійському клубі. Спершу Соболь виступав там на правах оренди, а контракт належав Шахтарю. Але вже 1 липня 2021 року став повноцінним гравцем Брюгге.

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Страсбур досягнув свого

Тепер у кар'єрі Едуарда наступив новий французький етап. Соболь став лише другим українцем, який гратиме у Лізі 1. Першим став Руслан Маліновський, який 9 січня перейшов у Марсель. Новачок Страсбура задоволений приїздом у Францію.

Коментувати перехід Соболя у Страсбур взявся президент французького клубу Марк Келлер.

Після травми Томаса Делена клуб зосередився на пошуку лівого захисника. Ми дуже раді завершити трансфер Едуарда Соболя, дуже хорошого гравця, який вже має досвід на найвищому рівні,

– сказав власник Страсбура.

Цікаво, що Страсбур ще з 2018 року стежив за Соболем, який ще тоді виступав за Славію. Селекціонери французького клубу вперше пригледіли Едуарда у матчі Славії проти Спарти. Про це розповів голова кадрового відділу Страсбура Лоїк Дезіре.

Нагадаємо! З серпня 2017-го по кінець червня 2018-го років Соболь грав в оренді у чеській Славії.

Також у кар'єрі Соболя є досвід виступів за кордоном у складі чеської Яблонець.

Новий клуб Едуарда йде лише на 16-й позиції серед 20 клубів Ліги 1, маючи у своєму активі 15 очок.