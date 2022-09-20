"Привет, Ливерпуль": Севилья вмешалась в борьбу за звезду Шахтера

Еще один клуб записал Михаила Мудрик в трансферное письмо на зимнее межсезонье. Испанская Севилья претендует на подписание талантливого футболиста Шахтера.

Плюс один в списке претендентов на звезду Шахтера

Испанский клуб серьезно заинтересовался левым вингером сборной Украины. Севилья попытается подписать Михаила Мудрика уже в зимнее трансферное окно.

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Но сделать это будет очень трудно. На забивного футболиста претендует еще ряд топовых клубов Европы, среди них гранды АПЛ – Ливерпуль Юргена Клоппа, Эвертон и лондонский Арсенал. Также в списке кандидатов Брентфорд, Ньюкасл, мадридский Реал и леверкузенский Байер.

МЮ сорвал переход в Эвертон

Уже летом 2022 Мудрик был близок к трансферу в Эвертон, где уже выступает бывший динамовец Виталий Миколенко. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, переход сорвался из-за трансфера игрока Аякса Антони в Манчестер Юнайтед, который обошелся "красным дьяволам" в космические 100 миллионов евро.

Такой переход вдохновил Шахтер не отдавать талантливого воспитанника за несколько десятков миллионов. "Горняки" повесили на Мудрика ценник в 50 миллионов евро, но после такого трансфера МЮ может захотеть Михаила еще больше. Романо заверил, что после гола в ворота Селтика во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов, цена на Михаила выросла вдвое. Однако готов ли кто-нибудь из претендентов заплатить такие деньги? Неизвестно.

Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года. В сезоне-2022/2023 Михаил провел в оранжево-черной футболке 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Оба мяча забил в Лиге чемпионов (Лейпциге и Селтике).