Реал, Милан и Арсенал хотят подписать игрока сборной Украины, который разрывает в ЛЧ

Удачные выступления Михаила Мудрика в еврокубках привлекли к нему внимание топ-клубов. В гонку за вингером Шахтера включился и бывший клуб Андрея Шевченко.

Этим летом украинские футболисты пользовались спросом на трансферном рынке. Многие наши игроки сменили клубы, однако на выход из УПЛ трансферов не было.

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Остался в Шахтере и Михаил Мудрик, которым активно интересовались Байер, Брентфорд и Арсенал. Впрочем, удачный старт сезон для вингера оживил интерес к его персоне.

Как пишут в СМИ, главным претендентом на футболиста именно Арсенал. Однако у него появился серьезный конкурент в виде Милана.

. Контракт Михаила Мудрика с Шахтером рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Именно с помощью Мудрика "Россонери" хотели бы разнообразить выбор на флангах и усилить атаку. Кроме Арсенала и Милана, интерес к футболисту проявляют Реал, Эвертон и Ньюкасл.

Мудрик – лидер Шахтера

В этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера в пяти матчах за "горняков" он забил 3 гола и отдал два ассиста. Именно украинец лидирует по системе гол+пас в Лиге чемпионов среди всех игроков (2+2).

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Сам Шахтер тоже неплохо начал сезон. В УПЛ дончане взяли 10 очков в трех играх и занимают второе место. А в ЛЧ команда Игоря Йовичевича разгромила на выезде Лейпциг (4:1) и сыграла вничью с Селтиком (1:1).