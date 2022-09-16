Цього літа українські футболісти мали попит на трансферному ринку. Багато наших гравців змінили клуби, однак на вихід з УПЛ трансферів не було.

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Залишився в Шахтарі і Михайло Мудрик, яким активно цікавились Баєр, Брентфорд та Арсенал. Втім, вдалий старт сезон для вінгера пожвавив інтерес до його персони.

Як пишуть в ЗМІ, головним претендентом на футболіста є саме Арсенал. Однак у нього з'явився серйозний конкурент у вигляді Мілану.

Важливо. Контракт Михайла Мудрика із Шахтарем розрахований до 2026 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.

Саме за допомогою Мудрика "россонері" хотіли б урізноманітнити вибір на флангах та посилити атаку. Окрім Арсеналу та Мілану, інтерес до футболіста проявляють Реал, Евертон та Ньюкасл.

Мудрик – лідер Шахтаря

Цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря у п'яти матчах за "гірників" він забив 3 голи та віддав два асисти. Саме українець лідирує за системою гол+пас в Лізі чемпіонів серед усіх гравців (2+2).

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Сам Шахтар також непогано почав сезон. В УПЛ донеччани взяли 10 очок у трьох іграх і займають друге місце. А в ЛЧ команда Ігора Йовічевича розгромила на виїзді Лейпциг (4:1) та зіграла внічию із Селтіком (1:1).