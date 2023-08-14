Топ-клуб без топ-кипера: Баварии не удался трансфер чемпиона мира из-за травмы перед медосмотром

Мюнхенский коллектив жалуется в поисках высококлассного голкипера. "Пивоваров" преследуют одни неудачи.

Трансфер Херонимо Рульи из Аякса в Баварию сорвался в последний момент. Голкипер травмировался перед самым медосмотром.

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Черная голкиперская полоса

Мюнхенский коллектив никак не может унять проблему на вратарской позиции в своем клубе. Все началось с того момента, когда Мануэль Нойер, который был незаменим в Баварии, сломал ногу. Опытный голкипер после неудачного чемпионата мира в Катаре (Германия не вышла из группы) решил "очистить голову", отправившись на катание на лыжах, где и жестко травмировался, пропустив прошлый сезон.

Тогда "пивовары" устремились в поиски замены Ноеру, однако это вызвало немалые проблемы. Бавария пыталась оформить трансферы Яссина Буну, Эмилиано Мартинеса, а также вернуть из аренды Александра Нюбела, однако все попытки потерпели неудачу. Мюнхенский коллектив все же смог найти опытного голкипера в лице Янна Зоммера и даже приобрести его. Швейцарский кипер был основным в прошлогодней кампании в Баварии, однако уже этим летом перешел в Интер, где мог оказаться и Анатолий Трубин, и вот перебрался в Бенфику.

Новый сезон – новые проблемы и попытки подписать голкипера. "Пивовары" нацелились на трансфер Херомино Рульи из Аякса, который был вторым вратарем Аргетины на ЧМ-2022, где "бело-небесно-голубые" стали победителями. Стороны были близки к соглашению, но беды продолжают преследовать Баварию, поскольку перед самым медосмотром в мюнхенском коллективе вратарь сломал ключицу в матче Кубка Нидерландов. Повреждение оказалось очень сложным, так как Херонимо даже пригодилась операция. На футбольное поле кипер вернется только в январе.

Рульи после травмы / инстаграмм Аякса

Бавария также пыталась подписать Кепу Аррисабагу, однако т ой перешел в мадридский Реал , где составит конкуренцию Андрею Лунину

Интересно, что ворота "пивоваров" защищает "вечный дублер" 35-летний Свен Ульрайх. Опытный голкипер провел поединок за Суперкубок Германии, в котором Бавария уступила РБ Лейпциг со счетом 3:0. Подменой Ульрайха в Баварии является 19-летний Том Гюльсманн. То есть в легендарном клубе без топовых имен на вратарской позиции.