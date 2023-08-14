Трансфер Херонімо Рульї із Аякса у Баварію зірвався у останню мить. Голкіпер травмувався перед самісіньким медоглядом.

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Чорна голкіперська смуга

Мюнхенський колектив ніяк не може вгамувати проблему на воротарській позиції у своєму клубі. Все почалося із того моменту, коли Мануель Ноєр, який був незамінним у Баварії, зламав ногу. Досвідчений голкіпер після невдалого чемпіонату світу в Катарі (Німеччина не вийшла із групи) вирішив "очистити голову", відправившись на катання на лижах, де і жорстко травмувався, пропустивши минулий сезон.

Тоді "пивовари" кинулися у пошуки заміни Ноєру, проте це викликало чималі проблеми. Баварія намагалася оформити трансфери Яссіна Буну, Еміліано Мартінеса, а також повернути із оренди Александра Нюбела, проте всі спроби зазнали невдачі. Мюнхенський колектив все ж зміг знайти досвідченого голкіпера в лиці Янна Зоммера та навіть придбати його. Швейцарський кіпер був основним у торішній кампанії в Баварії, проте уже цього літа перейшов до Інтеру, де міг опинитись і Анатолій Трубін, та от перебрався у Бенфіку.

Новий сезон – нові проблеми та спроби підписати голкіпера. "Пивовари" націлились на трансфер Хероміно Рульї із Аякса, який був другим воротарем Аргетини на ЧС-2022, де "біло-небесно-блакитні" стали переможцями. Сторони були близькі до угоди, та от біди продовжують переслідувати Баварію, оскільки перед самісіньким медоглядом у мюнхенському колективі воротар зламав ключицю у матчі Кубка Нідерландів. Пошкодження виявилося дуже складним, так як Херонімо навіть знадобилася операція. На футбольне поле кіпер повернеться лише в січні.

Рульї після травми / інстаграм Аякса

До речі. Баварія також намагалася підписати Кепу Аррісабалагу, проте той перейшов у мадридський Реал, де складе конкуренцію Андрію Луніну.

Цікаво, що наразі ворота "пивоварів" захищає "вічний дублер" 35-річний Свен Ульрайх. Досвідчений голкіпер провів поєдинок за Суперкубок Німеччини, в якому Баварія поступилась РБ Лейпциг із рахунком 3:0. Підміною Ульрайха у Баварії наразі є 19-річний Том Гюльсманн. Тобто наразі у легендарному клубі без топових імен на воротарській позиції.