Звездный полузащитник мадридского Реала Эден Азар имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции.

Заинтересованность в подписании контракта с 30-летним бельгийским хавбеком проявляет стамбульский Фенербахче. Об этом сообщает El Desmarque.

Смотрите также Стала известна дата слушания дела по матчу Швейцария – Украина в CAS

Азар давно знаком с экс-президентом Фенербахче, и обещал ему однажды сыграть за клуб из Стамбула. В Фенербахче надеются, что это поможет подписать Азара.

Руководство "канареек" намерено предложить вариант с арендой игрока Флорентино Пересу. Правда, вероятность его согласия оценивается как достаточно малая.

Ранее Ференбахче оформил трансфер Месута Озила.

Что известно о карьере Азара

Азар защищал цвета Лилля и Челси. В текущем сезоне Эден сыграл 6 матчей за Реал в чемпионате Испании и забил один гол.

Бельгийский игрок перешел в Реал летом 2019 года за 115 миллионов евро, однако из-за постоянных травм так и не сумел проявить себя в мадридском клубе.