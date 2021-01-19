Захисник Баварії Давід Алаба підписав попередній контракт з Реалом, за який буде грати в наступному сезоні.

Австрієць вже узгодив усі подробиці контракту і навіть пройшов медобстеження під наглядом лікаря "вершкових", повідомляє Marca.

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Угода Алаби з Реалом буде розрахована на 4 роки, за кожен з яких оборонець отримає 11 мільйонів євро. Баварія робила три спроби продовжити контракт з лідером, однак Девід та його агент Піні Захаві не погодилися.

З 1 січня переможець Ліги чемпіонів мав право домовлятися з іншими клубами, і Реал негайно зробив свою пропозицію.

Що відомо про Давіда Алабу

Алаба захищає кольори Баварії вже 12 років, разом з мюнхенцями він виграв всі можливі трофеї – від Бундесліги і до клубного чемпіонату світу.

У складі мюнхенського гранда він провів 408 матчів, відзначився 32 голами та 49 асистами. Нинішня ціна оборонця за Transfermarkt складає 65 мільйонів євро, хоча влітку він стане вільним агентом.