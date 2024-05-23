Окончательная цена трансфера: Наполи готова отдать за Судакова большую сумму

Наполи предложит Шахтеру окончательную сумму трансфера Георгия Судакова. В случае отказа итальянский клуб выбывает из охоты на полузащитника.

В январе Наполи уже делало предложение Шахтеру по трансферу Георгия Судакова. Однако "горняки" считают, что 40 миллионов евро мало за лидера команды.

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Наполи может заплатить за Судакова больше

Руководство "неаполитанцев" понимает, что Шахтер хочет заработать на молодом полузащитнике максимально возможную сумму. Однако Наполи готов предложить за Судакова максимум 50 миллионов евро. Это финальная сумма, за которую итальянский клуб приобретет полузащитника.

В случае несогласия "горняков", "неаполитанцы" откажутся от идеи трансфера украинского футболиста.

Недавно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где клуб хочет заработать на полузащитнике 150 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за "горняков" 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что Дарио Срна ранее заявил, что Шахтер хочет заработать на футболисте большие деньги и продадут его только за сумму более 60 миллионов евро.