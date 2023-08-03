Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман рассказал, на каком этапе находятся переговоры по переходу лучшего бомбардира УПЛ последних двух сезонов. Главным претендентом на Довбика является испанская Жирона, за которую играет Виктор Цыганков.

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Трансфер очень близок

По словам Фридмана, стороны еще не договорились, однако трансфер Артема Довбика может состояться в ближайшее время. Судя по всему, клуб Цыганкова выиграл борьбу за украинского нападающего.

Будь договор между двумя командами, то Довбик еще на прошлой неделе проходил бы медосмотр в Жироне и, пожалуй, не играл бы с Панатинаикосом, а тренировался бы с Цыганковым. Думаю, что день-два и ситуация будет решена. Та цена, которую мы сначала для себя в голове составили, думаю, будет перечислена на наши счета. Сумму конкретизировать не буду,

– заявил коммерческий директор Днепра-1.

Раньше была информация, что Жирона приобретет более 50% прав на игрока – Днепр-1 и Миттьюлланд за это на двоих получат 7 миллионов евро, но о подробной структуре выплат пока неизвестно.

Отметим. Жирона начнет новый сезон-2023/2024 уже 12 августа. "Красно-белые" сыграют свой первый поединок Ла Лиги против Реал Сосьедада. До этого клуб Цыганкова сыграет еще одну товарищескую игру, которая состоится 6 августа, соперник – Лацио.