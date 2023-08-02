Не исключено, что ответный матч Лиги чемпионов против Панатинаикоса стал последним поединком для Артема Довбика в футболке Днепра-1. Нападающий еще и отличился голом в ворота греческого соперника, но не принес победу команде. Об этом сообщил журналист Нил Сола в соцсети Х, известной ранее как твиттер.

К теме Днепряне непоколебимы: Жирона включала в трансфер Довбика нападающего "молодежки" Украины

В пару к Цыганкову

Мог Артем оформить дубль, мяч даже побывал в сетке ворот после удара Довбика, если бы не игра рукой у футболиста Днепра-1, ассистировавшего на форварда сборной Украины. Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2. Днепряне вылетели в Лигу Европы.

На фоне этого испанская Жирона активно готовит переход убивающего украинского нападающего. "Красно-белые" уже определились с суммой, которую отдаст за Довбика. Инициатором перехода является главный тренер испанцев Мичел.

Днепровскому клубу удастся выручить за Артема 7 миллионов евро. Однако половина из этой суммы пойдет в бюджет бывшего клуба украинского нападающего из Дании Мидтьюлланда, за который футболист выступал с 2018 по 2020 годы с перерывами на аренду в другой датский клуб.

Вицечемпион в итоге получит из этого 3,5 миллиона евро.

После успешного трансфера Жирона будет обладать более 50% прав Довбика.

Жирона спешит подписать Артема, чтобы полностью сформировать состав команды на новый сезон-2023/2024. Уже 12 августа "красно-белые" сыграют свой первый поединок Ла Лиги против Реал Сосьедад. Отметим, что в составе Жироны выступает другой украинец Виктор Цыганков.

До этого у испанского клуба запланированы два товарищеских матча против грандов итальянской Серии А – Наполи (2 августа) и Лацио (6 августа).