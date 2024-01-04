Спрос большой: агент Довбика рассказал, возможен ли переход украинца в зимнее трансферное окно

В Испании 2 января открылось трансферное окно. Одним из игроков Ла Лиги, которым активно интересуется ряд европейских клубов, является форвард Жироны Артем Довбик.

Украинец очень сильно провел первую половину сезона. Он со старта стал основным в составе каталонского коллектива и по системе гол плюс пас на данный момент является лучшим игроком чемпионата Испании.

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Довбик не покинет Жирону в январе 2024 года

Такие выступления привлекли внимание к нему многих европейских клубов. В частности, тщательно следят за успехами Артема Довбика: Атлетико, Интер, Вест Хэм, Фулхэм и Астон Вилла. Недавно в этот список добавился лондонский Челси, который готов был уже зимой, предложить Жироне 39 миллионов фунтов за украинского бомбардира.

Агент 26-летнего форварда Алексей Люндовский прокомментировал все спекуляции вокруг своего клиента. Он заявил, что Довбик точно не оставит "красно-белых" в зимнее трансферное окно из-за регламента ФИФА.

Артем сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен – он заигран в текущем сезоне за два клуба,

– заявил Люндовский.

Речь идет о пункте в регламенте ФИФА о трансферах, который запрещает футболистам играть больше, чем за 2 клуба в течение одного сезона.

Отметим, что Артем Довбик в кампании-2023/2024 играл за 2 команды – Днепр-1 и Жирону, поэтому клубы все еще могут договариваться между собой о его переходе, но украинец точно до конца нынешнего сезона будет выступать за каталонцев. Действующий контракт форварда с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2028 года.

. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл 19 матчей во всех турнирах за Жирону, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов. Также на его счету 2 матча в отборе Лиги чемпионов за Днепр-1, в них он отличился одним взятием ворот.

Следующий матч Жирона проведет 6 января в Кубке Испании на выезде против Эльче. Стартовый свисток раздастся в 19:00. В Ла Лиге же каталонцы сыграют 14 января против Альмерии.