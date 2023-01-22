Чемпион мира, новый бразилец и аутсайдер чемпионата Словении: клубы УПЛ готовят трансферы

Украинские клубы продолжат усиливаться перед второй частью сезона. Топы украинского первенства нашли несколько интересных вариантов для укрепления состава.

Заря, Днепр-1 и Шахтер нашли варианты усиления своих коллективов. Но вот громких трансферов, наверное, ожидать не стоит.

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Чемпион мира для Днепра-1

"Спортклубовцы" уже активно поработали на трансферном рынке этой зимой. Днепряне подписали полузащитника Евгения Пасича да правого защитника. Также лидер УПЛ интересовался участником чемпионата мира-2022 Рональдом Матарритой.

В этот раз "спортклубовцы" нацелились не просто на участника ЧМ, а на чемпиона. Днепряне арендуют бразильского полузащитника Интернасьоналя Пеглоу, который становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии U-17. Вингер присоединится к состоянию Днепра-1 к концу сезона, после чего украинский клуб сможет выкупить футболиста. Пеглоу может отыграть как на левом фланге, так и в центре полузащиты.

Очередной юный бразилец для Шахтера

Донецкий клуб нацелился на подписание полузащитника Сан-Пауло Патрика Рейса. До этого Шахтер контактировал с Палмейрасом относительно другого футболиста, но переговоры провалились. "Горнякам" новое соглашение только на руку, поскольку игрок Сан-Пауло обойдется украинскому клубу дешевле, чем Кевин, при котором хотели 10 миллионов евро.

Патрик Рейси в прямом смысле полузащитник. Футболист может отыграть как на левом фланге атаки, так и в защите. Игрок в большинстве своем выступал за команду U-20 Сан-Пауло, а также вызывался в юношеские сборные Бразилии.

Экзотическое усиление Зари

Луганская Заря имеет примету сразу двух игроков для усиления собственного состава. Первый – замбийский нападающий Нобл Рамси. Игрок уже находится на просмотре команды. Нападающий выступал только за Юношескую сборную Замбии. Принадлежит египетскому клубу Энтаг Эль-Харби, с которым у него контракт действует до июня 2023 года.

Второй – 23-летний словенский центральный защитник Лука Гучек. Игрок также находится на сборе с командой и проходит просмотр. Игрок – свободный агент, поэтому Гучеку осталось только хорошо себя проявить перед Патриком Ван Лаувеном. Последним местом трудоустройства центрального защитника был аутсайдер словенского первенства Радомлье.