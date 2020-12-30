Авторитетний портал Tramsfermarkt оновив ціни на гравців, які виступають в чемпіонаті Італії. Єдиним українцем в Серії А є півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

За оновленими даними Tramsfermarkt, ціна на Маліновського не змінилася в порівнянні з серпнем 2020 року. Як і тоді, український футболіст оцінюється у 21 мільйон євро.

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Варто додати, зло в грудні 2019 року Маліновський оцінювався в 14 мільйонів євро, а у квітні 2020 року, під час карантину, його ціна впала до 11 мільйонів євро. Та після відновлення матчів цінник на українця стрімко зріс до вже згаданих 21 мільйона євро.

Щодо інших гравців, які виступають в чемпіонаті Італії, то найбільше зросла ціна на форварда Ювентуса Альваро Морату. Він прибавив у ціні 10 мільйонів євро і тепер оцінюється в 50 мільйонів євро. Далі йдуть два гравці Мілана – Давіде Калабрія (+8 мільйонів євро, 18 мільйонів євро) та Ісмаель Беннасер (+7 мільйонів євро, 40 мільйонів євро).

Найдорожчим же гравцем Серії А є нападник Інтера Ромелу Лукаку. Його оцінили в 90 мільйонів євро, додавши до ціни 5 мільйонів євро.

Найбільшим же невдахою в Італії став півзахисник Крістіан Еріксен, що виступає в Інтері. Його ціна впала одразу на 15 мільйонів євро, і тепер становить лише 35 мільйонів євро. Після переходу з англійського Тоттенхема ціна на півзахисника постійно падає. Перед переходом в грудні 2019 року його оцінювали в 90 мільйонів євро.

Окрім того, Еріксен зіграв лише у восьми матчах за Інтер в цьому сезоні в чемпіонаті. ще чотири рази – в Лізі чемпіонів. Але не провів жодного матчу цілком. Він п'ять разів виходив у стартовому складі, але був замінений по ходу матчу, загалом провівши в цьому сезоні лише 373 хвилини.

Поруч з ним одразу два гравці Ювентуса, які втратили в ціні по 10 мільйонів євро – Пауло Дібала (70 мільйонів євро) та Артур (50 мільйонів євро).