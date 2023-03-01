Попав под поезд: трагически погиб бывший игрок Альбасете и Овьедо

Трагически ушел из жизни бывший футболист ряда испанских коллективов. Игрок уже не впору находился на грани жизни до смерти.

Футбольное сообщество оплакивает смерть бывшего испанского полузащитника Пелайо Ново Гарсии. Эксигрец ряда клубов Сегунды в свое время вынужден был завершить футбольную карьеру.

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Смерть дышала в спину

Пелайо Ново Гарсия погиб, попав под поезд. Прибывшие на место трагического инцидента спасатели уже ничем не смогли помочь бывшему испанскому футболисту. Пелайо выступал на позиции полузащитника и в свое время защищал цвета Овьедо, Эльче, Кордобы, Луго, Альбасете и румынского Клужа. В общей сложности на профессиональном уровне футболист провел 218 поединков и забил 29 голов.

Однако свою футбольную карьеру Пелайо завершил еще в 2018 году. Еще тогда испанца случился несчастный случай, который мог завершиться фатально. Бывший футболист выпал в отеле с балкона 3-го этажа, разговаривая по телефону. Получив многочисленные переломы, Пелайо стал человеком с инвалидностью. Однако испанец не опустил голову и продолжил заниматься спортом. Пелайо нашел себя в занятии теннисом на колясках.