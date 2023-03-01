Футбольна спільнота оплакує смерть колишнього іспанського півзахисника Пелайо Ново Гарсії. Ексгравець низки клубів Сегунди свого часу змушений був завершити футбольну кар'єру.

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Смерть дихала у спину

Пелайо Ново Гарсія загинув, потрапивши під потяг. Рятувальники, які прибули на місце трагічного інциденту, вже нічим не змогли допомогти колишньому іспанському футболісту. Пелайо виступав на позиції півзахисника та свого часу захищав кольори Ов'єдо, Ельче, Кордоби, Луго, Альбасете та румунського Клужа. Загалом на професійному рівні футболіст провів 218 поєдинків та забив 29 голів.

Проте свою футбольну кар'єру Пелайо завершив ще у 2018-му році. Ще тоді іспанця спіткав нещасний випадок, який міг завершитись фатально. Колишній футболіст випав у готелі з балкона 3-го поверху, розмовляючи телефоном. Отримавши численні переломи, Пелайо став людиною з інвалідністю. Проте іспанець не опустив голови та продовжив займатися спортом. Пелайо знайшов себе у занятті тенісом на візках.