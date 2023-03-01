Футбольное сообщество оплакивает смерть бывшего испанского полузащитника Пелайо Ново Гарсии. Эксигрец ряда клубов Сегунды в свое время вынужден был завершить футбольную карьеру.

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Смерть дышала в спину

Пелайо Ново Гарсия погиб, попав под поезд. Прибывшие на место трагического инцидента спасатели уже ничем не смогли помочь бывшему испанскому футболисту. Пелайо выступал на позиции полузащитника и в свое время защищал цвета Овьедо, Эльче, Кордобы, Луго, Альбасете и румынского Клужа. В общей сложности на профессиональном уровне футболист провел 218 поединков и забил 29 голов.

Однако свою футбольную карьеру Пелайо завершил еще в 2018 году. Еще тогда испанца случился несчастный случай, который мог завершиться фатально. Бывший футболист выпал в отеле с балкона 3-го этажа, разговаривая по телефону. Получив многочисленные переломы, Пелайо стал человеком с инвалидностью. Однако испанец не опустил голову и продолжил заниматься спортом. Пелайо нашел себя в занятии теннисом на колясках.